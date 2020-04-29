«كورونا» يجبر الأندية السعودية على المعسكرات الداخلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تتجه أغلب الأندية السعودية المحترفة لإقامة معسكراتها الإعدادية للموسم المقبل داخل الإطار الداخلي في ظل جائحة كورونا التي تعصف بالعالم وبأوروبا تحديداً الوجهة المفضلة في السنوات الماضية لمعسكرات الأندية.

وتبرز مدن أبها والباحة والطائف وتبوك كوجهات بديلة لإقامة المعسكرات باعتبار أن الطقس فيها خلال الصيف يميل لدرجات حرارة لا تتجاوز 25 درجة.

وكانت النمسا وسويسرا وألمانيا وهولندا من أهم الوجهات التي كانت تقصدها الأندية السعودية في السنوات العشر الماضية، بيد أن الوضع الحالي لن يسمح بتكرار التجربة في ظل ما تتعرض له القارة العجوز من وباء وصعوبة تجاوزه في وقت قريب حسب ما تؤكد تقارير الصحة العالمية.

وينتظر أن تلجأ الأندية لتفعيل بالتنسيق مع قطاع السياحة دورات كروية فيما بينها وفرق أندية الدرجة الأولى حتى تكتمل أركان المعسكر.

إلى ذلك استبعد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إجراء تغيير على عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، مبيناً في حديث له استمرار الأجانب السبعة حسب ما تم إقراره بآخر اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد.

وكشف المسحل عن أن إلغاء الموسم الكروي 2019-2020 لم يبحث وأن النية قائمة بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين على استكمال الموسم مرجحاً تفعيل ذلك في أغسطس المقبل إذا سمحت السلطات الصحبة بعودة النشاط الرياضي.

وأكد المسحل أن اتحاده خلال أزمة فيروس كورونا لا يزال في حالة عمل مستمر عبر الشبكات الإلكترونية بمشاركة جميع الأعضاء عبر التقنيات الحديثة.

وعلى صعيد مغادرة اللاعبين الأجانب لبلدانهم، عاد أمس الثنائي الكولومبي اسبريا «الشباب» وكويلار «الهلال» إلى بلادهم بعدما حصلا على إذن السلطات هناك باستقبال طائرتهم الخاصة التي غادرت من الرياض.