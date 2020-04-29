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إلغاء الدوري الأرجنتيني دون هبوط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء الدوري المحلي الذي توقف منتصف مارس بسبب تفشي فيروس ، بحسب ما أعلن رئيسه كلاوديو تابيا.
وقال تابيا في حديث لشبكة «تي أن تي»: سنقوم بإسدال الستار على الدوري واختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل.
كما أعلن الاتحاد عدم اعتماد مبدأ الهبوط هذا الموسم والموسم الذي يليه.
وسيبقى نادي جيمنازيا اي ايسغريما دي لا بلاتا الذي يشرف على تدريبه النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا والذي يحتل المركز التاسع عشر من أصل 24 فريقاً في مصاف الدرجة الأولى.
وبرر تابيا إجراءات وقف الدوري نهائياً لضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية التي ترزح تحتها الأندية والتي تعتبر مؤسسات غير ربحية في الأرجنتين.
وتستمر إجراءات الحجر الصحي في الأرجنتين التي قررتها الحكومة المحلية في 20 مارس، إلى 10 مايو على الأقل.

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