اتحاد الجوجيتسو يعلن الفائزين في مسابقة مواقع التواصل الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت مسابقة اتحاد الإمارات للجوجيتسو التي أطلقها مؤخراً على صفحته في موقع إنستجرام، بإقبال لافت من الجمهور والعائلات الحريصين على التمتع بلياقة بدنية عالية لدى مكوثهم في المنزل، وكان الاتحاد قد أطلق هذه المسابقة في إطار تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وتمثل هذه المسابقة المبتكرة منصة تهدف إلى تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على مواصلة ممارسة الرياضة في المنزل والاستفادة من التقنيات الحديثة في التدريب عن بعد للمحافظة على اللياقة البدنية، وتتماشى مثل هذه المبادرات مع تطلعات اتحاد الجوجيتسو في حث مختلف أطياف المجتمع على التعامل الإيجابي مع الظروف الراهنة، فضلاً عن الاستفادة من هذه الأوقات في تحسين نمط الحياة والعادات الصحية، استناداً إلى القيم والمبادئ الأساسية لرياضة الجوجيتسو ومن أهمها الصبر والالتزام.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن أسماء ثلاثة فائزين في التحدي الأول من المسابقة الذي تم تصميمه لتحفيز العائلات على مشاركة تمارين أفرادها المنزلية ونشر ما لا يقل عن 5 مقاطع فيديو أسبوعياً باستخدام الوسم HomeWithUAEJJF# وأجرى سالم مبارك الظاهري لاعب نادي الوحدة والمنتخب الوطني السحب الأول على جائزة 5000$، حيث وقع الخيار على المتسابق صاحب الحساب @Kazanbjjscholl

وقام مدرب منتخب الإمارات للجوجيتسو رامون ليموس، بإجراء السحب الثاني لاختيار الفائز بجائزة 3000، حيث تمكن صاحب الحساب @Mouaad_puma_jjb من الظفر بالجائزة، وأجرت لاعبة المنتخب الوطني وديمة اليافعي ثالث سحوبات التحدي الذي مكن صاحب الحساب @Beah_cristinabjj من الفوز بجائزة 2000$.

وأكد محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال لدى اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن هذه المسابقة المتميزة قوبلت بترحيب واستحسان كبيرين من قبل جماهير وعشاق الرياضة حول العالم، ولا أدل على ذلك من المشاركات والتفاعل مع تحدياتها، وأضاف المرزوقي أن رياضة الجوجيتسو هي رياضة تحفزنا على الإبداع والابتكار وتعكس نافذة مهمة لتعزيز المشاركة والتفاعل عن بعد فيما بيننا وبين عشاق الرياضة للمحافظة على الصحة البدنية والنفسية.