اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

يدرس مسؤولو اتحاد الكرة، التراجع عن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها مسابقة الدوري هذا الموسم، واتجاه الجبلاية لإنهائه في سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن ينطلق الدوري الجديد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول مباشرة، من دون أن يحصل اللاعبون على فترة راحة بين الموسمين، حيث ستتخلل الفترة بين الموسمين إقامة مباريات كأس مصر، وبطولة السوبر المحلي، ما يجعل مهمة الأندية في تسويق اللاعبين الأجانب - حال تقليص العدد- مهمة غاية في الصعوبة، لذا تدرس الجبلاية ترحيل القرار للموسم بعد المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شؤون اللاعبين لجميع الأندية مطلع الموسم الجاري، تضمنت أنه يسمح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، أسوة بالموسم الماضي، علماً بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءاً من الموسم الجديد 2020-2021، ويضم الأهلي والزمالك عدداً كبيراً من اللاعبين الأجانب هذا الموسم، فالأهلي يضم كلاً من أليو بادجي وأليو ديانج وجيرالدو وجونيور أجايي وعلي معلول ووليد أزارو، المعار في الاتفاق السعودي لنهاية الموسم، بينما يضم الزمالك عدداً كبيراً من الأجانب وهم فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وكاسونجو وحميد أحداد، المعار لصفوف الرجاء المغربي، ورزاق سيسيه المعار للاتحاد السكندري، ومعروف يوسف المعار للمقاولون العرب.

على صعيد مختلف، تلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة، يفيد برفض الوزارة طلب اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية إجراء مزايدة علنية لاختيار شعار جديد لاتحاد الكرة، تزامناً مع حفل المئوية الذي سيقام العام المقبل ٢٠٢١، بداعي أن هذا الأمر يتعلق بالمجلس الجديد لاتحاد الكرة، خاصة أنه من المقرر عقد الانتخابات في شهر أغسطس/ آب، أو سبتمبر/ أيلول المقبلين.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة، عن أن اللجنة الخماسية أرسلت منذ فترة خطاباً رسمياً لوزارة الشباب والرياضة، من أجل الموافقة على إجراء مزايدة بين الشركات العالمية التي نفذت تعديل شعار الدوري الإنجليزي، ونادي يوفنتوس الإيطالي، وعلامة دوري الأبطال، لتنفيذ branding للدوري المصري، والسوبر، وكذلك بطولة كأس مصر. وأوضح المصدر أن الخطوة تأتي ليكون الدوري المصري على نفس القدر، أسوة بالدوريات العالمية، خصوصاً أن السنة المقبلة ستشهد مئوية الاتحاد المصري، ويجب الاحتفال بهذا الحدث بالشكل الأمثل، إلا أن خطاب وزارة الرياضة جعل اللجنة الخماسية تغلق هذا الملف.