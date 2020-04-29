ناجح حمود يأمل العودة لرئاسة اتحاد الكرة العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبدى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق ناجح حمود رغبته القوية في التنافس على رئاسة الاتحاد في الانتخابات المقبلة التي لم يحدد موعدها لغاية الآن.

وذكرت مصادر مقربة من ناجح حمود، أن الأخير أبدى رغبته القوية في العودة الى رئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم من جديد.

وأشارت المصادر إلى أن حمود بدأ بإجراء حوارات مع بعض أعضاء الهيئة العامة بغرض كسب ودهم ومعرفة مساحة التأييد له قبل الشروع بتقديم أوراقه الرسمية للترشح لرئاسة الاتحاد المقبل.

وكان ناجح حمود قد خسر الانتخابات الماضية أمام منافسه رئيس الاتحاد المستقيل عبد الخالق مسعود.

يذكر أن نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، كان أول مرشح رسمي قد طرح نفسه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم المقبل، ومن المنتظر أيضاً أن يترشح عدنان درجال في الأيام المقبلة للمنصب ذاته.