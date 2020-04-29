سانشيز يشتري شقة بمليوني استرليني في فلوريدا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت شركة عقارات في جنوب فلوريدا، عن قيام نجم مانشستر يونايتد التشيلي، أليكسيز سانشيز، المعار هذا الموسم في إنتر ميلان الإيطالي، بشراء شقة فارهة تطل على شاطئ «صني آيل»، على بعد نصف ساعة من مدينة ميامي، ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق «الصن» البريطانية. وقالت الشركة إن ملكية العقار ستمنح المهاجم بطاقة النادي الخاص في الطابق الـ33 من المبنى، ويضم مطعماً، ومسبحاً، وسبا، ومركز لياقة واسترخاء.

وكشفت الصحف التشيلية من جانبها، إنفاق اللاعب الكبير في غضون الأسبوعين اللذين أمضاهما في العاصمة سانتياجو، قبل عودته لإيطاليا مؤخراً، فيما اعتبرت الصحافة الإيطالية شراء سانشيز للعقار مؤشراً قوياً على رغبة المهاجم في تجربة اللعب بفريق بيكهام انتر ميامي، وسبق للمهاجم أن عبر في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن إعجابه بفكرة اللعب في الدوري الأمريكي، لكنه أكد حينها أن أمامه 5 أو 6 سنوات يلعب فيها في أوروبا، قبل اللعب في أمريكا، لكن عدم رغبة اليونايتد في استعادته، رغم تبقي عامين على عقده، ورفض الإنتر تحويل الإعارة لعقد دائم، تركاه بلا خيار سوى تجربة اللعب في نادي بيكهام الجديد.