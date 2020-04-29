شكرا لقرائتكم خبر عن ريد ستار يتبرع بتذاكر الموسم المقبل للكادر الصحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبرع نادي ريد ستار الصربي بتذاكر للموسم المقبل لأفراد الكادر الصحي في مستشفيات البلاد . وقال النادي متصدر الدوري قبل توقفه هذا الموسم في بيان رسمي إن «هذه المبادرة ليست سوى لفتة صغيرة مقابل الجهد الكبير الذي تبذله القطاعات الصحية في أزمة كورونا» وأضاف البيان :«كل مستشفى يعالج فيه مرضى كورونا سيحصل على تذاكر موسمية لموظفيه للحملة المقبلة ونتوقع توزيع 10 آلاف تذكرة».

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