كابيللو يحذر مارتينيز من الانتقال إلى برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر المدرب الإيطالي فابيو كابيلو نجم انتر ميلان الأرجنتيني لوتارو مارتينيز (22 عاماً) من الانتقال لبرشلونة بعد تقارير ربطت المهاجم الذي سجل 16 هدفاً في 31 مباراة مع الإنتر هذا الموسم بصفقة انتقال بقيمة 97 مليون استرليني، وقال مدرب إنجلترا واليوفنتوس والريال السابق:«لو كنت مكانه لبقيت في الإنتر لأنه في برشلونة سيكون لاعباً احتياطياً، في الإنتر يلعب في الهجوم مع لوكاكو لكن في برشلونة هناك ميسي وسواريز وجريزمان وديمبيلي».

أما نجم برشلونة السابق الإسباني ديفيد فيا، فقد كشف عن تفاوض ريال مدريد مع ناديه السابق فالنسيا مدة عامين قبل صفقة برشلونة وأضاف: «تلقيت الكثير من العروض في غضون 5 أو 6 سنوات محلياً من الريال وبرشلونة وخارجياً من أندية الدوري الإنجليزي، أنا أنتمي لفالنسيا وقلت للإدارة سأرحل إذا رغبتم برحيلي، إتمام أي صفقة يتطلب رغبة ناديين ولاعب ولم تتهيأ هذه الشروط طوال عامي التفاوض مع الريال»، وعن تجربته في برشلونة قال فيا: «اعتدت اللعب بتكتيك 2-4-4 سواء في فالنسيا أو سرقسطة أو المنتخب لكن عندما جئت لبرشلونة وجدت الوضع مختلفاً، تغير موقعي إلى اليسار دون أن تكون لي حرية إنهاء الهجمة وتوجب عليّ تنفيذ واجبات أخرى وكلفني ذلك كثيراً، ساعدني المدرب جوارديولا وزملائي وزودوني بطرق لتغيير نمط اعتدت عليه طوال مسيرتي». واعترف فيا بأنه كان محظوظاً للعب بجانب ميسي وأضاف: «الناس تشاهد ميسي وتنبهر كل يوم أحد وأربعاء أو ثلاثاء لكن أن تشاهده يومياً في التمرينات وتلعب معه فهذه أفضلية، كانت فرصة مذهلة».