جيلمور: أتعلم من بوسيكتس وإنييستا وتشافي وفابريجاس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الأسكتلندي بيل جيلمور(18 عاماً) واعد تشيلسي، عن مراقبته طريقة لعب نجوم برشلونة السابقين إنييستا وتشافي وفابريجاس والحالي بوسكيتس وأضاف لاعب الوسط الذي قدم أداء مذهلاً في مباراة الفوز على ليفربول 2-صفر في كاس الاتحاد: «عندما كنت صبياً كنت مثل البقية أشاهد ميسي وكريستيانو رونالدو لكن عندما بدأت بتحليل أدائي وفكرت بما سأصبح عليه مستقبلاً توجهت لمشاهدة إنييستا وتشافي وفابريجاس وبوسكيتس تحديدا الذي يدور الفريق كله حوله».

وأشاد جيلمور بالثقة التي زرعها مدربه لامبارد فيه وأضاف: «قبل مواجهة ليفربول قال لي انزل وقدم لعبتك، لم أتوقع أبداً اختياري أفضل لاعب بالمباراة خصوصاً أنها أول مشاركة لي مع الفريق الأول وأمام خصم كبير مثل ليفربول. بعد المباراة تبادلت القميص مع أندي روبرتسون وأثنى عليّ وتمنى أن يراني قريباً معه في المنتخب، تخيل أن يثني عليك كابتن المنتخب وتأخذ قميصه». وعن بدايته قال خريج أكاديمية رينجرز: «كنت أفوت درس الجغرافيا لألعب الكرة ومدربو الأكاديمية كانوا رائعين معي. عندما لاحت فرصة تشيلسي في 2017 طرت من الفرح، والدي أيضاً لعب الكرة وأنا دوماً أردت اختبار نفسي في الدوري الإنجليزي». وعن عمله «موديل» في بدايته قال: «اتصل بي والدي وقال لي هل تفكر في عرض الأزياء؟ فقلت له ممازحاً طبعاً ثم اتصل بي وكيل أعمالي وقال لي لدينا موعد غداً للتصوير فقلت له «ماذا؟» فقال لي «ألم يخبرك والدك؟» كانت تجربة جميلة وشاهدت صوري على واجهة المحل».