عمر جابر يرفض الرحيل لأى نادٍ ويتمسك بالبقاء في بيراميدز

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جدة - عمرو شويل تمسك عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بالبقاء مع فريقه الحالى، وعدم الرحيل لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.
وكشف مصدر مقرب من عمر جابر، أن اللاعب رفض فكرة التنازل عن الراتب الذى يحصل عليه فى بيراميز وهو أكثر من 20 مليون جنيه فى الموسم، من أجل الانتقال لنادى الزمالك والحصول على 11 مليون فقط.
أضاف المصدر موضحًا أن عمر جابر يرغب فى الحصول على نفس الراتب الذى يحصل عليه فى بيراميدز أو أكثر من أجل التفكير فى الرحيل والانتقال لأى نادٍ أخر خلال الفترة المقبلة.
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