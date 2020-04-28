شكرا لقرائتكم مفاجأة.. أكرم توفيق يخرج من حسابات الأهلي الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة على عكس ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن اقترب عودة اللاعب المعار حاليا الى الجونة.

ويتألق أكرم توفيق مع فريق الجونة خلال مباريات الدوري المصري الممتاز والتي كانت سبباً في ترشيح اسمه ضمن اللاعبين المقرر أن يعودوا الى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

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وجاء رفض إدارة الأهلي عودة أكرم توفيق لرفض رينيه فايلر أنصاف الحلول في الجبهة اليمنى بعد تأكيد إدارة النادي قدرته على سد الجبهة وأن مركزه الأساسي وسط الملعب ما يعني أنه لن يكون ضمن حساباته في ظل وجود عمرو السولية وأليو ديانج، وباقي لاعبي الوسط المدافع الذين سيعودن من الإصابة خلال الفترة المقبلة على رأسهم حمدي فتحي.

واستطلع اللاعب مسئولي النادي الأهلي خلال الأيام الماضية وهو الأمر الذي جعله في حالة صدمة شديدة خاصة وأنه كان يمني النفس بالتواجد بين صفوف الفريق الموسم القادم وبدء مشوار التألق بعد اشادة كل المدربين به خلال الفترة السابقة.