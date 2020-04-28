شكرا لقرائتكم فرجانى ساسى يخوض تدريبات بدنية شاقة فى مسقط رأسه بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريبات بدنية شاقة خلال تواجده حاليًا فى مسقط رأسه بتونس، بسبب توقف الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

ونشر فرجانى عدد من مقاطع الفيديو القصيرة عبر استورى الانستجرام الخاص به، خلال خوض بعض التدريبات البدنية الشاقة مثل الجرى على المرتفعات، والقفز ن على العلامات والتوازن.

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ويتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب، فيما فضل كاسونجو الاستمرار فى القاهرة، لذا يحرص الجهاز الفنى على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.