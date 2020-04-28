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أسامة جلال على رادار الأهلي لتدعبم دفاع القلعة الحمراء

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جدة - عمرو شويل يُعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي أحد اللاعبين المُرشحين لتدعيم الدفاع  الاهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة برفقة أكثر من مدافع أخر في الدوري المحلي بعدما تعثّرت محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي.

 

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الاهلي لم يحسم صفقة أسامة جلال لأن هناك مفاوضات مع مدافعين أخرين في الدوري المحلي لهم الأولوية في حسابات الأهلي ويرغب المارد الأحمر في ضم أحدهم وهو ما يجعل المفاوضات مع حجازي تسير  بهدوء .

 

الاهلي حاول ضم أحمد حجازي مؤخراً بإعتباره المُرشح رقم واحد لتدعيم الدفاع الأحمر لكن اللاعب رفض وأعلن رغبته في إستكمال المشوار الأوربي وهو ما تسبب في تجميد التفاوض وبدأ الاهلي يُفكر في بدائل لتدعيم دفاعه وهناك أكثر من لاعب مُرشح للأهلي في هذا المركز من بينهم أسامة جلال لكنه ليس أهمهم.

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