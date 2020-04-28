شكرا لقرائتكم الاولمبية تعقد جلسات مع الاتحادات الرياضية لبحث الخطط البديلة استعدادا لطوكيو2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، عقد جلسات مع الاتحادات الرياضية لبحث الخطط البديلة التي وضعتها استعدادا لدورة الالعاب الاولمبية 2021 بمدينة طوكيو اليابانية .

ومن المنتظر ، أن تبدأ هذه الاجتماعات بعقد جلسة مع كل من اتحادي الجودو وألعاب القوي يوم الخميس المقبل ، علي أن تعقد اللجنة يومي الاحد والاثنين جلسة مع باقي الاتحادات ، بمقر اللجنة الاولمبية المصرية.

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ويحضر هذه الجلسات وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، للإطلاع علي خطط الاتحادات المنتظرة للاولمبياد القادمة .

والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،خلال الفترة الماضية مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.

وتناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.