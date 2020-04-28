شكرا لقرائتكم "بهوايا أنتى قاعدة معايا" .. محمد عبد الغنى يتغزل فى خطيبته على انستجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغزل محمد عبد الغنى مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى خطيبته، حيث قام اللاعب بنشر صورة تجمعهما عبر استورى صفحة الانستجرام الخاصة به، مُهديها أغنية المطرب الشعبى حسن شاكو "بهوايا أنتى قاعدة معايا".

42958ebd-f676-4bd6-85b0-4126c8f71b3b وكان محمد عبد الغني قد أعلن من قبل عبر مداخلة هاتفية مع برنامج أخبارنا بقناة نادي الزمالك عن نيته في اتخاذ خطوة الخطوبة مؤخرًا استغلالاً لفترة التوقف ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بحفل الخطوبة الذي كان عائليًا.

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