شكرا لقرائتكم على معلول: الصفاقسى بمثابة بيتى وشرف لى خدمته فى أى منصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، إنه يرحب بفكرة العمل بناديه السابق الصفاقسى التونسى بعد اعتزال الساحرة المستديرة، قائلاً: "الصفاقسى بمثابة بيتى وشرف لى خدمته فى أى منصب بعد اعتزال كرة القدم والعودة للديار".

أضاف معلول فى تصريحات للإذاعة الأولى بصفاقس، ، إنه يفضل العمل فى منصب مسئول، وعدم العمل فى المجال الفنى أو تحليل المباريات عبر شاشات التليفزيون، متمنيًا أن يستطيع خدمة ناديه السابق.

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تابع الدولى التونسى حديثه، معربًا عن أمنيته بأن يختم مسيرته فى نادى الصفاقسى، بعد أن أحقق أهدافى مع القلعة الحمراء، قائلاً: "أتمنى أن أنهى حياتى الكروية فى الصفاقسى وعلى أستعداد أن أخوض أخر سنة أو سنتين مجانًا".

أردف: "المشكلة فى تونس أنهم يطالبون اللاعب بالاعتزال بعد وصوله سن الثلاثون، على عكس مصر التى يوجد بها عدد كبير من النجوم مازالوا يشاركون رغم تخطيهم الثلاثون من عمرهم مثل وليد سليمان وأحمد فتحى وحسام عاشور وعبد الله السعيد".