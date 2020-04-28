تخبط وانقسامات بسبب كورونا.. إلغاء الدوري الفرنسي وعودة التدريبات بالدروي الأسباني

تخبط وانقسامات تحيط بالمشهد الرياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد توقف المسابقات في دوريات كرة القدم في العالم .

أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، إلغاء منافسات الدورى الفرنسي فى الموسم الجارى 2019-2020، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية استئناف خلال الفترة المقبلة.

وقال إدوارد فيليبن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بحسب مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، "الأحداث الرياضية الكبيرة لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر المقبل".

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسى، "الموسم الكروى 2020/2019 لا يمكن استكماله".

وكانت تقارير صحفية، كشفت عن إلغاء الدورى الفرنسى فى الموسم الجارى 2019-2020، نظرا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد وصعوبة استكمال النسخة الحالية فى الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن السلطات الحكومية فى البلاد ترفض استئناف الدورى فى مايو المقبل، وبالتالى سيكون من الصعب استكماله هذا الموسم، موضحة أن الرابطة اتخذت قررارا بإلغائه بشكل كامل.

الدوري الأسباني

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، موافقة الحكومة على عودة التدريبات الفردية للاعبين في الفترة المقبلة تمهيدا للاستئناف التدريجى للموسم الحالي من الليجا والذى توقف في مارس الماضى لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

قال سانشيز في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أنه من المقرر عودة اللاعبين للتدريبات ولكن بشكل فردى يوم الأثنين المقبل الموافق 4 مايو، بحيث تكون هذه المرحلة هي الأولى ضمن مراحل استئناف النشاط الرياضى من جديد بشكل رسمي.

أضاف سانشيز أنه سيتم السماح للاعبين المحترفين بالتدريبات الفردية بالإضافة إلى السماح بافتتاح مراكز التدريب أيضا، مشيرا إلى أن من الممكن بعد أسبوعين من هذا الموعد عودة التدريبات الجماعية مرة أخرى وبعدها يمكن استئناف المباريات في 8 يونيو المقبل فى حال استمرار التقييم الجيد لوضع انتشار الوباء العالمى.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم إلغاء الدورى الفرنسى فى هذه الحالة، سواء الدرجة الأولى أو الثانية، مع عودة النشاط الرياضى فى أغسطس المقبل لكنه سيكون بداية الموسم الجديد 2020-2021 وليس استئناف للموسم الجارى.

ويغرد فريق باريس سان جيرمان منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى الفرنسي، برصيد 68 نقطة متفوقا على مارسيليا صاحب المركز الثانى بفارق 12 نقطة.

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