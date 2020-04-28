شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يتمسك بالبقاء فى بيراميدز من أجل راتب الـ24 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك عمر جابر ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بالبقاء مع فريقه الحالى، وعدم الرحيل لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات المقبلة وعقب انتهاء الموسم الحالى، الذى لم تظهر ملامحه حتى الأن بسبب تفشى فيرس كورونا القاتل.

وكشف مصدر مقرب من عمر جابر، أن اللاعب رفض فكرة التنازل عن الراتب الذى يحصل عليه فى بيراميز ويقدر بـ24 مليون جنيه فى الموسم، من أجل الانتقال لنادى الزمالك والحصول على 11 مليون فقط.

أضاف المصدر موضحًا أن عمر جابر يرغب فى الحصول على نفس الراتب الذى يحصل عليه فى بيراميدز أو أكثر من أجل التفكير فى الرحيل والانتقال لأى نادٍ أخر خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس نادى الزمالك، أبدى رغبته فى استعادة عمر جابر، مشددًا على أنه أحد أبناء القلعة البيضاء ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب، وهو ما يُفيد الفريق بالموسم المقبل.

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خرج عمر جابر من الزمالك 1 يوليو 2016، لينضم إلى صفوف بازل السويسرى، ومنه إلى لوس أنجلوس الأمريكى، على سبيل الإعارة فى يناير 2018، ثم العودة إلى بازل ومنه إلى بيراميدز يوم 12 يوليو 2018.

1372 يومًا هى عُمر رحلة عمر جابر منذ خروجه من الزمالك وانتقاله إلى بازل السويسرى يوم 1 من يوليو 2016، حتى موعد الإعلان عن ترحيب مرتضى منصور، بعودته إلى الزمالك.

وكان عمر جابر قد صُعد إلى الفريق الأول بنادى الزمالك، موسم 2010، ليشارك معه على مدار 6 مواسم، 158 مباراة، أحرز خلالهم 13 هدفًا وصنع 15 هدفًا، فيما تلقى 21 إنذارا، كان من بينهم 26 مباراة فى دورى أبطال إفريقيا أحرز خلالم هدفين وصنع 5 أهداف.

وتوج عمر جابر مع الزمالك بـ 4 بطولات، كانت بدايتها كأس مصر مواسم 2012 – 2013، و2013 – 2014، و2014 – 2015، والدورى الممتاز موسم 2014 – 2015 فيما شارك مع بيراميدز فى 58 مباراة، أحرز خلالهم هدفًا وصنع 4 أهداف، وساهم مع زملاءه فى التأهل إلى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية حيث من المقرر، أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا الغيني.