شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ساسى يتغلب على التوقف بالجرى فوق المرتفعات وقفز العلامات والتوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، تدريبات بدنية شاقة خلال تواجده حاليًا فى مسقط رأسه بتونس، بسبب توقف الدورى المصرى وجميع الأنشطة الرياضية فى مصر والعالم أجمع بسبب تفشى فيرس كورونا.

ونشر فرجانى عدد من مقاطع الفيديو القصيرة عبر استورى الانستجرام الخاص به، خلال خوض بعض التدريبات البدنية الشاقة مثل الجرى على المرتفعات، والقفز ن على العلامات والتوازن.

Advertisements

ويتواجد ساسى فى تونس بينما يتواجد الثنائى بن شرقى وأوناجم فى المغرب، فيما فضل كاسونجو الاستمرار فى القاهرة، لذا يحرص الجهاز الفنى على التواصل معهم بشكل مستمر إلى جانب باقى لاعبى الفريق للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

حرص الرباعى "ساسى، وبن شرقى ومحمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو" على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وقرر مسؤولو الزمالك إرسال مستحقات الثلاثى "التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم" عبر التحويلات البنكية، لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى.