مفاجأة.. أكرم توفيق يخرج من حسابات الأهلي الموسم المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج أكرم توفيق لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من حسابات رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة على عكس ما أثير خلال الفترة الماضية بشأن اقترب عودة اللاعب المعار حاليا الى الجونة.

ويتألق أكرم توفيق مع فريق الجونة خلال مباريات الدوري المصري الممتاز والتي كانت سبباً في ترشيح اسمه ضمن اللاعبين المقرر أن يعودوا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.

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جدير بالذكر ، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أرسل برنامج التدريبات بشكل يومي للاعبين، حيث بدأ فايلر في تغيير النمط التدريبي تحسباً لعودة النشاط الكروي في أي وقت، وذلك بعد أن كان ارسال البرنامج التدريبي اسبوعياً في الفترة الماضية.

وحذر جهاز الكرة لاعبي الأهلي من الإفراط في تناول الطعام خلال شهر رمضان لتجنب زيادة الوزن، كما تم التأكيد أنه في حالة زيادة وزن أي لاعب سيتم فرض عليه عقوبات كبيرة، كما أكد فايلر ومعاونيه على ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي اليومي الموضوع للاعبين لأدائه في المنزل خلال فترة التوقف.