شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع مدافع إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد أسامة جلال مدافع فريق إنبي أحد اللاعبين المُرشحين لتدعيم الدفاع الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة برفقة أكثر من مدافع أخر في الدوري المحلي بعدما تعثّرت محاولات ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني ونادي ويست بروميتش الإنجليزي.

الأهلي لم يحسم صفقة أسامة جلال لأن هناك مفاوضات مع مدافعين أخرين في الدوري المحلي لهم الأولوية في حسابات الأهلي ويرغب المارد الأحمر في ضم أحدهم وهو ما يجعل المفاوضات مع حجازي تسير بهدوء .

الأهلي حاول ضم أحمد حجازي مؤخراً باعتباره المُرشح رقم واحد لتدعيم الدفاع الأحمر لكن اللاعب رفض وأعلن رغبته في إستكمال المشوار الأوربي وهو ما تسبب في تجميد التفاوض وبدأ الاهلي يُفكر في بدائل لتدعيم دفاعه وهناك أكثر من لاعب مُرشح للأهلي في هذا المركز من بينهم أسامة جلال لكنه ليس أهمهم.

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من ناحية أخرى ، طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تجهيز تقرير عن اللاعبين المميزين فى قطاع الناشئين تمهيداً لتصعيدهم فى الفريق الأول والتدريب منع الفريق فترة قبل الاستعانة ببعضهم فى الفريق الأول خلال الموسم المقبل. ويرغب المدرب السويسرى فى تصعيد عدد من الناشئين للمران مع الفريق الأول من أجل إكسابهم مزيداً من الخبرات وبهدف الاستفادة من العناصر المميزة منهم.

ومن المقرر أن يقوم قطاع الناشئين بتقديم تقرير شامل عن أبرز اللاعبين المميزين به بالأرقام ونسب المشاركة من أجل تقديمه إلى رينيه فايلر، لاسيما أن الأهلى يعانى من النقص فى عدد من المراكز بسبب الإصابات ورحيل الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى بنهاية الموسم الجاري.

وعلى صعيد متصل، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى إجراء عدة تغييرات فى قطاع الناشئين بالنادى خلال الفترة المقبلة، بناءً على الدراسة التى قامت بها اللجنة بشأن المدربين والعاملين فى هذا القطاع وتدرس لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، التى يرأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو، عدة تصورات بشأن التغييرات المرتقبة فى قطاع الناشئين، الذى يترأسه فتحى مبروك، من أجل عرضها ومناقشتها مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الفترة المقبلة.