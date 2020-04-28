شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة ..المؤازرة الجماهيرية وإصرار اللاعبين وراء لقب أمم 1986 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد بطولة أمم افريقيا عام 1986 التى أقيمت بالقاهرة من البطولات العزيزة على الجماهير المصرية لأنها ولدت من رحم المعاناة بعد البداية السيئة التى بدأ بها الفراعنة تلك البطولة إلا أنهم استفاقوا سريعا فى المباراتين التاليتين وحققوا الانتصار والتأهل للأدوار التالية حتى الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب الغالى .

المنتخبات المشاركة

كان نظام البطولة الأفريقية يقضى بصعود 8 منتخبات فقط ، وهم مصر وساحل العاج وزامبيا والمغرب والجزائر والكاميرون وموزمبيق والسنغال ، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين الأولى ضمت مصر " صاحبة الأرض " والسنغال وموزمبيق وساحل العاج ، بينما ضمت المجموعة الثانية الجزائر والمغرب والكاميرون وزامبيا .

قائمة المنتخب فى البطولة

حراسة المرمى: ثابت البطل – عادل عبد المنعم – أحمد شوبير

الدفاع: على شحاتة- حمادة صدقى - محمد عمر – ربيع ياسين – أشرف قاسم – مصطفى أبو الدهب – ناصر التليس

خط الوسط: مصطفى عبده – طاهر أبو زيد – مجدى عبد الغنى – شوقى غريب – طارق يحيي – عماد سليمان – احمد رمزى – أحمد الكاس

الهجوم: محمود الخطيب – جمال عبد الحميد – محمد حازم – حسام حسن

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دور المجموعات

بدات البطولة بهزيمة غير متوقعة للمنتخب الوطنى وسط ستاد القاهرة امام نظيره السنغالى بهدف مقابل للاشئ أحرزه ييرنو يوم ، ليستفيق بعدها الفراعنة سريعا وينجحوا فى الفوز على منتخب كوت ديفوار الفوى بهدفين نظيفين أحرزهما جمال عبد الحميد وشوقى غريب ، ثم جاء الدور على منتخب موزمبيق الذى ينجح المنتخب فى الفوز عليه بهدفى طاهر أبوزيد ليتأهل الفراعنة كاول المجموعة بفارق الأهداف عن كوت ديفوار صاحبة المركز الثانى بينما خرج السنغال وموزمبيق .

الدور قبل النهائى

تأهل المنتخب الوطنى ليجد العقدة الأزلية المنتخب المغربى فى وجهه ، ورغم التخوف الكبير الذى ظهر على اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الإنجليزى مايكل سميث خاصة وأن اسود الاطلسى كانوا متأهلين لكأس العام فى العام نفسه بالمكسيك ، إلا أن طاهر أبوزيد كان له الكلمة العليا بعدما نجح فى إحراز هدف من ضربة حرة مباشرة فى الدقيقة 86 يصعد بها المنتخب للنهائى وسط فرحة عارمة .

نهائى البطولة

تأهل المنتخب لنهائى البطولة ليواجه نظيره الكاميرونى بقيادة ميلا ، إلا أن المباراة تذهب لركلات الترجيح التى تبتسم فى النهاية للفراعنة بعد تألق ثابت البطل وتصديه لركلتين جزاء .