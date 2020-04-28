الخميس القادم.. الأولمبية المصرية تجتمع مع اتحادي الجودو وألعاب القوي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، عقد جلسات مع الاتحادات الرياضية لبحث الخطط البديلة التي وضعتها استعدادا لدورة الالعاب الاولمبية 2021 بمدينة طوكيو اليابانية .
ومن المنتظر ، أن تبدأ هذه الاجتماعات بعقد جلسة مع كل من اتحادي الجودو وألعاب القوي يوم الخميس المقبل ، علي أن تعقد اللجنة يومي الاحد والاثنين جلسة مع باقي الاتحادات ، بمقر اللجنة الاولمبية المصرية.
ويحضر هذه الجلسات وفد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ، للإطلاع علي خطط الاتحادات المنتظرة للاولمبياد القادمة .
والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،خلال الفترة الماضية مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس عضو اللجنة، ومحمد الدمرداش عضو لجنة الأندية باللجنة.
وتناول اللقاء الحديث حول خطة إعداد اللاعبين والمنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد ، في إطار الاستعداد لدورة الألعاب الاوليمبية بعد تأجيلها لمدة عام.
كانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أرسلت خطابا إلى جميع الاتحادات الرياضية ، لمعرفة الاضرار الواقعة علي كل اتحاد من تأجيل أولمبياد طوكيو للعام المقبل .
وطلبت اللجنة الآولمبية من الاتحادات تحديد السلبيات من تأجيل الاولمبياد من أجل إرسالها الي اللجنة الاولمبية الدولية، لبحث كيفية تعويض الاتحادات من الاضرار التي لحقت بها .
يذكر أن ، اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عام .
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