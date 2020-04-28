شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/4/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مسئولو اتحاد الكرة أكدوا أنه ليس من حق اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية طلب حيثيات قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأخير بشأن شكوى النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه ليس من حق اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية طلب حيثيات قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الأخير بشأن شكوى النادى الأهلى ضد عبد الله السعيد. الأولمبية ترسل مقترحا لوزارة الرياضة باستئناف تدريبات المنتخبات المتأهلة للأولمبياد أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، مقترح لوزارة الشباب والرياضة من أجل استئناف النشاط لإعداد المنتخبات المتأهلة إلي أولمبياد طوكيو 2021 بالإضافة إلي الألعاب التي وارد تأهلها خلال شهر مايو الجاري .

دخل مسئولو نادى الزمالك فى مرحلة جس نبض نظرائهم بنادى بيراميدز، من أجل ضم طارق طه ظهير أيسر الفريق السماوى

أكد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن فرصة منتخبنا الوطني في الصعود لكأس العالم وبطولات افريقيا خلال السنوات المقبلة لن تكون بالأمر السهل. أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة المصرى السابق، أنه فخور بما قدمه خلال فترة توليه قيادة الجبلاية. Advertisements أكد مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال تصور عودة الدورى، الذى تم الانتهاء منه مؤخرا، إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قبل يوم 5 مايو المقبل. كشف مصدر داخل النادى الأهلى حقيقة رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، المبلغ الذى حصل عليه نظير تصوير حلقته فى برنامج رامز مجنون رسمي.

اتحاد الكرة يدرس التراجع عن قرار تقليص الأجانب بسبب تلاحم المواسم

يدرس مسئولو اتحاد الكرة التراجع عن قرار تقليص اللاعبين الأجانب فى الموسم الجديد، بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها مسابقة الدورى هذا الموسم.