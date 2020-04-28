شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يتغزل فى خطيبته على أنغام " بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل محمد عبد الغنى مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى خطيبته، حيث قام اللاعب بنشر صورة تجمعهما عبر استورى صفحة الانستجرام الخاصة به، مُهديها أغنية المطرب الشعبى حسن شاكو "بهوايا أنتى قاعدة معايا".

وكان محمد عبد الغني قد أعلن من قبل عبر مداخلة هاتفية مع برنامج أخبارنا بقناة نادي الزمالك عن نيته في اتخاذ خطوة الخطوبة مؤخرًا استغلالاً لفترة التوقف ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بحفل الخطوبة الذي كان عائليًا.

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، وضع عددا من الإجراءات والبرامج التدريبية للاعبى الأبيض، خلال فترة التوقف السلبية الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين وتجنب أى أزمة تتسبب لهم من جراء الراحة السلبية وعدم خوض أى تدريبات جماعية خلال تلك الفترة.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.