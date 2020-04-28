شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغاء الدوري الفرنسي .. اتحاد الكرة: متمسكين باستمرار المسابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الحماسية باتحاد الكرة أن مسابقة الدوري ما زالت قائمة وسيتم استئنافها فور السيطرة علي فيروس كورونا ، مع رفض التفكير تماما في إلغاء المسابقة بدعوى إلغاء بعض الدوريات الأوربية.
في شأن متصل ، قال طارق يحيى خلال تقديمه برنامج "زملكاوى" : "الدولة مدت الحظر لآخر شهر رمضان، واتحاد الكرة قام بتأجيل الدورى 15 يوما، فكيف تقوم الدولة بمد الحظر لمدة شهر وواتحاد الكرة يمد 15 يومًا، مطالبا بإلغاء الدورى ومنح الدرع للأهلى المتصدر".
وعن عودة الدورى، قال نجم الزمالك السابق: "أطالب اتحاد الكرة بالتفكير في الموسم الجديد وإلغاء البطولة..تمارين اللاعيبه في المنزل متلعبهمش ربع ساعة في أي مباراة وقابل بعد كدة الإصابات، وكلمت بعض مسئولي الأندية قالولى مش هنلعب الدورى إلا لما يتم التأمين على اللاعبين خوفا إصابة اللاعبين من فيروس كورونا، علشان لو اتصابوا مين هيعوض أهلهم عنهم".
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