إسبانيا تسمح باستئناف التدريبات 4 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
ستعود الحياة من جديد للملاعب الإسبانية، بعدما سمحت الحكومة الإسبانية بعودة الرياضيين المحترفين بالعودة للتدريبات اعتبارا من يوم الإثنين المقبل 4 مايو، بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا.
وأكد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن هذا القرار هو الخطوة الأولى من مرحلة الصفر (المرحلة التحضيرية) ضمن إطار تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروض في البلاد، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء.
وستعود التدريبات الجماعية للفرق الإسبانية يوم 18 مايو ولكن بإجراءات احترازية، مع تزايد احتمالات استئناف مباريات الليجا خلال شهر يونيو المقبل بدون حضور جماهيري.
وتم تعليق مباريات الليجا منذ 12 مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتعتبر إسبانيا ثالث أكثر دولا العالم تضررا من فيروس كورونا بعد أمريكا وإيطاليا من ناحية الوفيات، بعدما راح ما يقرب من 24 ألف شخص ضحية ذلك الوباء.
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