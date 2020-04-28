اتحاد الكرة يعقب لمصراوي على خطاب "كاف" بشأن موقف الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم بصدد مخاطبة وزارة الشباب والرياضة، وإرسال خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاتحادات المحلية لحسم موقفهم من استكمال موسم 2019/2020 بعد الأزمة التي فرضها فيروس كورونا وتسببت في تعليق المباريات.

وقال فضل في تصريحات لـ"الخليج 365": "كما صرحنا من قبل، هناك سيناريو جاهز بكل التفاصيل الخاصة باستئناف مسابقة دروي WE المصري".

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وتابع "سوف نخاطب وزارة الشباب والرياضة ونرسل لهم خطاب الكاف".

واستمر "وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المُخول لها التواصل مع الحكومة المصرية من أجل معرفة أخر المستجدات المتعلقة بالنشاط الرياضي".

واختتم "سنخطر وزارة الرياضة بتفاصيل خطاب الكاف من أجل تحديد الموقف بشكل نهائي للرد على الاتحاد الأفريقي بالقرار النهائي".

يذكر ان اللجنة الخماسية قررت في وقت سابق، توقف النشاط حتى منتصف شهر مايو تنفيذاً لقرارات الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).