الأولمبية المصرية تكشف خطة تجهيز المنتخبات والمتأهلين للأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
كشف هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن إرسال اللجنة الأولمبية خطة إلى وزارة الشباب والرياضة تضمن خطة تجهيز وتأهيل المنتخبات الوطنية خلال الفترة الحالية.
وقال حطب إن اللجنة الأولمبية أعدت خطة من أجل عودة التدريبات للاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 وأيضا المجموعة التي تمتلك فرص التأهل من خلال التصفيات التي تم تأجيلها حاليا ومن المتوقع أن تعود بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا.
وأوضح حطب أن الخطة تتضمن تواجد اللاعبين في مكان تدريبي مثل المركز الأولمبي ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية الطبية والوقائية اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين الذي يدخلون المعسكر، وعدم خروجهم نهائيا وهذا بهدف تجهيز اللاعبين وإعادة تأهليهم بعد فترة التوقف الحالية وهذا البرنامج للاعبين المتأهلين للأولمبياد والمجموعة التي ستشارك في التصفيات فقط.
وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية خاطبت جميع الاتحادات من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة لمواجهة القرارات التي من المتوقع أن تصدر بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.
وستبدأ اللجنة الأولمبية في مناقشة الاتحادات في هذه البرامج من خلال جلسات بداية من يوم الخميس القادم بحضور مندوبين من وزارة الشباب والرياضة لتجهيز خطة كاملة للنشاط الرياضي حتى نكون جاهزون لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت من أجل مصلحة جميع اللاعبين وأيضا معرفة احتياجات الاتحادات مبكرا.
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