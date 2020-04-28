رئيس رابطة الدوري الإسباني ينتقد الإلغاء المنتظرللدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ:

وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم انتقادات لما تردد حول أن إلغاء ما تبقى من منافسات الموسم في فرنسا بات في حكم المؤكد.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أنه لن يسمح بعودة الفعاليات الرياضية قبل الصيف المقبل، وهو ما يعني على الأرجح إنهاء موسم الدوري الفرنسي الذي كان قد توقف قبل عشر مراحل من النهاية، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

Advertisements

وقال تيباس في بيان :"لا أفهم لماذا يكون لعب كرة القدم بدون جماهير مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أكثر خطرا من العمل في خط إنتاج أو على متن قارب صيد في أعالي البحار أو غيره."

وأضاف :"إذا لم يكن من الممكن استئناف عمل القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية، بشكل آمن وخاضع للمراقبة، فمن الممكن أن ينتهي بها المطاف إلى التلاشي. وهذا قد يحدث لكرة القدم الاحترافية."

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء عن رفع عدة قيود في حالة الإغلاق التي تشهدها إسبانيا، من بينها السماح بالتدريبات الفردية للرياضيين في مسابقات المحترفين.