وزير الرياضة الإيطالي يهدد بإنهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد وزير الرياضة في إيطاليا، فينتشينزو سبادافورا، على الانتقادات الموجهة بشأن تأجيل العودة للتدريبات إلى يوم 18 مايو المقبل، مؤكدا على ضرورة اتباع المثال الذي قدمته فرنسا.

ويتجه الموسم الحالي من دوري الدرجتين الأولى والثانية في فرنسا نحو الإلغاء، بعد تأكيد رئيس الوزراء إدوارد فيليب اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن استئناف النشاط الرياضي قبل الصيف المقبل.

وقال وزير الرياضة في إيطاليا، في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء: "نأمل أن تُستأنف الرياضات الجماعية من 18 مايو".

وأضاف: "نعمل حاليًا على إتقان هذه الإرشادات وسنقوم بتمريرها من قبل اللجنة العلمية لمعرفة ما إذا كانت كافية لضمان السلامة".

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وتابع: "أشكر جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي نفى المزاعم القائلة بأن شخصًا داخل رابطة الدوري الإيطالي قال إنه تم التوصل إلى اتفاق، ربما يحب بعض رؤساء الدوري الإيطالي نشر الأكاذيب للضغط على الحكومة".

وأكمل: "لم يدركوا أن هذا النوع من الأشياء لن يعمل بعد الآن. إن حذرنا هو الشيء الوحيد الذي يترك بصيص أمل في أن تعود كرة القدم مرة أخرى، البديل الوحيد للحكمة هو اتباع المثال الذي قدمته فرنسا والقول إن كرة القدم تنتهي هنا".

وأتم وزير الرياضة الإيطالي قائلا: "كل هذا يتوقف على قدرتنا الفردية على احترام القواعد. إذا كنا نعتقد أن كل شيء تم إصلاحه بحلول 4 مايو، فإننا نرتكب خطأً فادحًا".

وكان النشاط الرياضي في إيطاليا توقف منذ شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بصورة كبيرة في البلاد.

يذكر أنه تم الاتفاق على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية بصورة فردية في 4 مايو المقبل، على أن تقام التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من التدريبات الفردية وتحديداً في 18 مايو، مع فرض قواعد صحية للحد من انتشار الوباء بين اللاعبين.