أصبح سرابا (1).. كيف أفسد وكيل مسعد عوض فرصة نابولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تفاصيل دقيقة تفصل بين الوصول للحلم والإخفاق في بلوغه، وليس هناك حلما أهم من الاحتراف الخارجي في كرة القدم، والمشاركة في أعلى مستويات ممارسة اللعبة في العالم.

وفي سلسلة "أصبح سرابا" يستعرض "الخليج 365" حكايات وكواليس اقتراب لاعبين مصريين من خطوة الاحتراف وطرق أبواب الدوريات العالمية الكبرى، لكن الحلم يتحول لسراب في النهاية وتذهب الفرصة أدراج الرياح إما باختيار شخصي، أم بظروف لا إرادية تحيط بهم.

وفي حلقة اليوم سنتناول حكاية مسعد عوض حارس الأهلي السابق وأسوان الحالي، والذي كان قريبا من خوض تجربة احترافية في الدوري الإيطالي عبر بوابة فريق نابولي، وذلك عقب كأس أمم أفريقيا للشباب عام 2013.

وكان مسعد عوض ضمن أبرز نجوم منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع يس في بطولة أفريقيا عام 2013 بالجزائر، والتي توج المنتخب المصري بلقبها، كما حصل حارس الاسماعيلي السابق حينها على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

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ويحكي مسعد لمصراوي تلقيه لعروض احتراف عقب أمم أفريقيا 2013 قائلا:" حصلت علي عرضين بعد البطولة أحدهما من نابولي الإيطالي، وآخر من ليرس البلجيكي".

وسرد مسعد تفاصيل عرض نابولي ولماذا لم تكتمل الخطوة قائلا:" فعرض نابولي كان من خلال وكيلة لاعبين إيطالية لكن الأمر فشل بسبب أن وكيلي لم يهتم حينها بالعروض الخارجية حينها، وكان يسعي لأن يجهز لي عرض محلي عقب البطولة".

وأكمل :" فكان كل هدف وكيلي هو ضمان الحصول علي نسبته من تسويقي ولم يشغله أين سأذهب، فقام بتضيع علي فرصة كبيرة وأيضا كنت صغيرا مفتقد لخبرة التعامل في تلك المواقف".

واختتم مسعد حديثه:" في الأخير لم يكن لي نصيبا في الاحتراف حينها".

وعقب التتويج بأمم افريقيا وخوض بطولة كأس العالم للشباب بتركيا عام 2013، انتقل مسعد عوض للنادي الأهلي، لكنه ظل حبيسا لدكة البدلاء ولم يشارك كثيرا، ليرحل عام 2017 إلى سموحة، ثم يتنقل في جولة بين فرق الدوري المصري حيث طلائع الجيش وحرس الحدود وأخيرا فريق أسوان.