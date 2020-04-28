رئيس البرازيل يوصي بعودة النشاط الكروي الإسبوع المقبل

شن جايير بولسانارو رئيس البرازيل، حملة في بلاده من أجل عدة النشاط الكروي في بلاده بأسرع وقت مممكن، وتدعو الحملة لعودة النشاط مطلع الإسبوع المقبل ، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال بولسانارو في حديث له بمقر الرئاسة في البرازيل اليوم الثلاثاء : " نعمل في هذا الاتجاه، يجب فقط عدم السماح بوجود أناس كثيرين في

غرف تغيير الملابس"، مشيراً إلى أنه يعتمد بولسونارو على رأي فني من وزارة الصحة، ويرى أنه سيكون أمراً إيجابيا".

وأضاف أن الخطوة الأولى هي بدء التدريبات ثم يعقبها خوض المباريات في الملاعب مع عدم حضور الجماهير.

وسبق لبولسونارو أن قلل أكثر من مرة من شأن مخاطر وباء "كورونا"،

كما لا يؤمن بفرض قيود على الحياة العامة خلال هذه الأزمة كما أكد على ضرورة عودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعته .

وتابع : " جزء من دوري الدرجة الثانية سيلغى تماماً.. على حد علمي اتفقت الأندية على تخفيض 60 أو 50 أو 40 في المئة من الرواتب.. ليست هناك مبيعات تذاكر أو حقوق بث أو عائدات أخرى".

يذكر أن النشاط الكروي في البرازيل قد تم إيقافه في مطلع مارس المقبل حتي إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.