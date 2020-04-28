بعد إلغاءه..رابطة الدوري الفرنسي تعقد اجتماعًا الخميس المقبل

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن عقد اجتماع لها يوم الخميس المقبل، من أجل مناقشة مصير الدوري الفرنسي، بعدما طلبت الحكومة الفرنسية، منها إلغاء مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن تناقش الرابطة مصير

الدوري، والآثار الاقتصادية والرياضية التي ستنجم بعد إلغاءه، مؤكدة أنها ستتبع بدقة تعليمات الحكومة الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ، إدوارد فيليب أعلن ، عن إلغاء

الدوري الكروي الفرنسي، لهذا الموسم بشكل رسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعليق كافة المنافسات الكروية حتى شهر سبتمبر المقبل.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على نهاية عمر المسابقة المحلية.