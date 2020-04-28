أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن عقد اجتماع لها يوم الخميس المقبل، من أجل مناقشة مصير الدوري الفرنسي، بعدما طلبت الحكومة الفرنسية، منها إلغاء مسابقة الدوري المحلي.
ومن المقرر أن تناقش الرابطة مصيرالدوري، والآثار الاقتصادية والرياضية التي ستنجم بعد إلغاءه، مؤكدة أنها ستتبع بدقة تعليمات الحكومة الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ، إدوارد فيليب أعلن ، عن إلغاءالدوري الكروي الفرنسي، لهذا الموسم بشكل رسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعليق كافة المنافسات الكروية حتى شهر سبتمبر المقبل.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول الدوري الفرنسي، بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، مع تبقي 11 مباراة على نهاية عمر المسابقة المحلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاءه..رابطة الدوري الفرنسي تعقد اجتماعًا الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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