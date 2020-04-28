رئيس اللجنة الطبية بـ فيفا يحذر من "البصق" خلال المباريات

حذر ميشال دهوج رئيس اللجنة الصحية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع البصق خلال المباريات، مطالبًا بمعاقبة المخالفين بإشهار البطاقة الصفراء، لافتًا أن ذلك الأمر سيساعد على نشر العدوى خلال المباريات.

وأضاف البروفسور ميشال دهوج، رئيس اللجنة الصحية في الفيفا، بمنع البصق خلال المباريات، تماما، وسط تفشي

فيروس كورونا حال عودة كرة القدم مرة آخرى.

وقال دهوج لصحيفة "تيليجراف" البريطانية: عند عودة كرة القدم مجددا، يجب تجنب هذا الأمر قدر الإمكان، ويمكن للحكم أن يخرج البطاقة صفراء لمن يقوم بذلك على سبيل العقوبة، لان ذلك

غير صحي وسيساعد على نشر الفيروس، لافتًا :" نتوخى الحذر الشديد قبل عودة كرة القدم مرة أخرى، البصق ينقل العدوى".

بينما حذر إيان بريرلي، عالم الفيروسات في جامعة كامبريدج"طريقة الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، والمصافحة قبل المباريات، وتبادل القمصان بعد نهايتها".

ويدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إمكانية عودة البطولات المحلية، والأوروبية بعد توقفها أثر تفشي فيروس كورونا بشكل سريع وقوي في أوروبا، والعا