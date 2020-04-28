إيتو: نصيحتي لميسي لعبت دورًا في تغيير مسيرته

قال النجم الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة السابق، أن قدم نصيحة لـ ليونيل ميسي قادة البرسا، جعلته يغير من مسيرته المهنية.

أضاف إيتو في تصريحات ابرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:" ميسي كان يتنقل بين الفريق الأول و فريق الشباب، كان واضح من موهبته

أنه سيكون في يومًا ما، ما وصل إليه الأن".

وتابع:" هو وصل لهذا المستوى من عمله الشاق بالإضافة لموهبته التي يملكها، ميسي أظهر لي أنه لم يتغير أبدًا، مازال الشخص الجيد الذي قابلته

في أول مرة، الجميغ يقدرونه ويحبوه، هو شخص رائع، وفخور بصداقتي له".

وأضاف:" جاء ميسي لي في يوم، وأعترف أن نصيحتي كانت لها الفضل في تغير مسيرته المهنية، التي لا أفضل الإفصاح عنهما، كان عليه تغير أمرين أو ثلاثة في حياته المهمنية".

وأتم:" أشعر بالفخر والسعادة للغاية لرؤية ميسي، وهو يسطر أسمه وقصة لم تنتهي بعد".