نجم منتخب الجزائر خارج حسابات باريس سان جيرمان

خرج الجزائري يوسف عطال الظهير الأيمن لفريق نيس الفرنسي من حسابات نادي باريس سان جيرمان.

أشارت تقارير صحفية فرنسية أن عطال يعد من اللاعبين الجيدين، والذي يقدم مستويات رائعة في الدوري الفرنسي مع فريقه نيس، لكن باريس سان جيرمان ليست من ضمن أولويته شراء ظهير

أيمن، حيث يركز على ضم ظهير أيسر مع اقتراب رحيل لايفن كورزاوا لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم وقرر عدم التجديد مع نادي العاصمة الفرنسية.

وأضافت التقارير أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق

الباريسي ، وليوناردو المدير الرياضي بالنادي معجبان باللاعب، لكن النادي مركز ليست من أولوليات النادي بالوقت الحالي.

ويحظى عطال باهتمام العديد من الأندية الأوروبية مثل بوروسيا دورتموند التي وضعته بديلًا في حال رحيل المغربي أشرف حكيمي، وتوتنهام حيث يسعى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام لتدعيم الجبهة اليمنى للسبيرز، وتصل القيمة التسويقية لنجم منتخب الجزائر لـ30 مليون يورو.