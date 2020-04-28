أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي عن عدم استكمال جميع مسابقات كرة القدم خلال الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوقف الدوري الأرجنتيني منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشارفيروس كورونا ليتم إلغائه بقرار مشترك بين حكومة الأرجنتين والاتحاد الأرجنتيني.
ومن المقرر انطلاق فعاليات الموسم المقبل لكرة القدم في الأرجنتين في يناير2021 علما بأنه لن يكون هناك صعود أو هبوط للدرجة الأولى قبل 2022 .
وأكد الاتحاد الأرجنتيني أن الفرق المتأهلة للبطولتين القاريتين للأندية وهما كأس ليبرتادوريس وكأس أندية أمريكا الجنوبية للموسم المقبل سيتم تحديدها طبقا لترتيب جدول الدوري الأرجنتيني قبل التوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الارجنتيني يعلن عدم استئناف مسابقة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.