الاتحاد الارجنتيني يعلن عدم استئناف مسابقة الدوري

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي عن عدم استكمال جميع مسابقات كرة القدم خلال الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وتوقف الدوري الأرجنتيني منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا ليتم إلغائه بقرار مشترك بين حكومة الأرجنتين والاتحاد الأرجنتيني. فيروس كورونا ليتم إلغائه بقرار مشترك بين حكومة الأرجنتين والاتحاد الأرجنتيني. ومن المقرر انطلاق فعاليات الموسم المقبل لكرة القدم في الأرجنتين في يناير 2021 علما بأنه لن يكون هناك صعود أو هبوط للدرجة الأولى قبل 2022 . 2021 علما بأنه لن يكون هناك صعود أو هبوط للدرجة الأولى قبل 2022 . وأكد الاتحاد الأرجنتيني أن الفرق المتأهلة للبطولتين القاريتين للأندية وهما كأس ليبرتادوريس وكأس أندية أمريكا الجنوبية للموسم المقبل سيتم تحديدها طبقا لترتيب جدول الدوري الأرجنتيني قبل التوقف.

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