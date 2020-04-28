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ميلان يكشف مصير كيسي مع الفريق

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كشف نادي أي سي ميلان الإيطالي عن مصير لاعبه الإيفواري فرانك كيسي من الاستمرار مع الفريق، أو الرحيل وسط العروض المقدمة

له.

أشار موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ميلان قرر الابقاء على كيسي وعدم بيعه، والصبر عليه

لاسيما أن لاعب شاب ومازال لديه ما يقدمه مع الروسونيري.

وأضاف الموقع أن ميلان سيرفض العروض المقدمة لكيسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. 

ويرتبط كيسي بعقد مع ميلان حتى عام 2022.

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