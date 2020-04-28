كشف نادي أي سي ميلان الإيطالي عن مصير لاعبه الإيفواري فرانك كيسي من الاستمرار مع الفريق، أو الرحيل وسط العروض المقدمةله.
أشار موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن ميلان قرر الابقاء على كيسي وعدم بيعه، والصبر عليهلاسيما أن لاعب شاب ومازال لديه ما يقدمه مع الروسونيري.
وأضاف الموقع أن ميلان سيرفض العروض المقدمة لكيسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرتبط كيسي بعقد مع ميلان حتى عام 2022.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يكشف مصير كيسي مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.