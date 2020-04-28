جيسوس يدخل دائرة المدربين المرشحين لتدريب نيوكاسل

دخل البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لفريق نيوكاسل مع ملاكه السعوديون الجدد.

ويقترب صندوق الاستثمار السعودي من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي،

مقابل ٣٥٠ مليون جنيه إسترليني، وتسعى الإدارة الجديدة لتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية و اختيار مدرب كبير من أجل قيادة الفريق فنيًا.

أشار موقع "جول" العالمي، أن خورخي جيسوس مدرب فلامنجو الحالي لشبونة السابق دخل ضمن المدربين المرشحين، ومعه الإيطالي أليجري، وماوريسيو بوكيتينو، وفافر مدرب دورتموند، وبينتيز مدرب نيوكاسل السابق.

وتدرس الإدارة أكثر من اسم من أجل اختيار المدرب الأنسب للفريق للمرحلة المقبلة.