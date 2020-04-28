إنتر ميلان يجهز عرضًا كبيرًا لضم محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إيطالي عن رغبة نادي إنتر ميلان الإيطالي، بضم النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إدارة نادي إنتر ميلان ترغب بضم محمد صلاح نجم الريدز بطلب من مدرب الإنتر أنتونيو كونتي من أجل تعويض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يقترب من الرحيل لبرشلونة.

وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان مستعد لتقديم مبلغ ١٠٠ مليون يورو من أجل إقناع إدارة الريدز بالتخلي عن صلاح.

وتابعت الصحيفة أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قد يدخل ضمن الصفقة لتسهيل إتمامها.

ويعد صلاح من عناصر ليفربول الأساسية التي يعتمد عليها يورجن كلوب مدرب الريدز. بضم محمد صلاح نجم الريدز بطلب من مدرب الإنتر أنتونيو كونتي من أجل تعويض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يقترب من الرحيل لبرشلونة.وأضافت الصحيفة أن إنتر ميلان مستعد لتقديم مبلغ ١٠٠ مليون يورو من أجل إقناع إدارة الريدز بالتخلي عن صلاح.وتابعت الصحيفة أن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قد يدخل ضمن الصفقة لتسهيل إتمامها.ويعد صلاح من عناصر ليفربول الأساسية التي يعتمد عليها يورجن كلوب مدرب الريدز.

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