الإسماعيلي يفاوض لاعب بيراميدز والإنتاج الحربي

دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات من لاعب بيراميدز والإنتاج الحربي لدعم مركز حراسة المرمى خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادم . ويفاوض الإسماعيلي المهدي سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي بناء على طلب سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء . وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي بناء على طلب سعفان الصغير مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء . Advertisements ويرغب الدراويش في دعم حراسة المرمى خاصتًا بعد رحيل محمد عواد إلى الزمالك موسم الإنتقالات الماضي. ويستغل الإسماعيلي فكرة ضم شريف إكرامي حارس الأهلي إلى صفوف بيراميدز لخطف حارسة المتألق المهدي سليمان .

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