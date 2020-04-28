ناصر الخليفي يرد بغضب على قرار إلغاء الدوري الفرنسي

أظهر رئيس باريس سان جيرمان “ناصر الخليفي” رغبته في إنهاء مسابقة دوري أبطال أوروبا، حتى لو كان ذلك يعني اللعب خارج فرنسا، بعد انتهاء موسم الدوري الفرنسي 1 بقرار من رئيس وزراء فرنسا.

وأعلنت الحكومة الفرنسية بعد ظهر اليوم أنه لن يُسمح بالفعاليات الرياضية في البلاد، حتى سبتمبر على الأقل بسبب وباء فيروس كورونا، وهو ما سبب الكثير من الضجر لجماهير الفريق الباريسي، الذي كان قريبًا من لقب الدوري السابع تواليًا.

وهذا يعني أنه لا توجد فرصة لإنهاء موسم الدوري الفرنسي 1، لذا سيتعين على الاتحاد أن يقرر كيفية المضي في تحديد مصير اللقب، والمراكز الأوروبية وكذلك الهبوط.

هناك مشكلة أكثر تعقيدًا؛ لأن باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون لا يزالان في دوري أبطال أوروبا، وقد تعود البطولة وفق التوقعات في أغسطس، ومع استحالة لعب المباريات داخل فرنسا، أبدى الرجل القطري استعداده للعب خارج فرنسا.

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وقال مالك مجموعة بي إن سبورتس “نحن نحترم قرار الحكومة الفرنسية، بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ، نعتزم المشاركة في الجولات النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الوقت والمكان الذي سيتم فيه التنظيم”.

ثم تابع “إذا لم يكن من الممكن اللعب في فرنسا، فسوف نلعب مبارياتنا في الخارج، مع التأكد من أننا سنضع لاعبينا وجميع موظفينا في أفضل الظروف الصحية الممكنة”.

وعلى الطرف الآخر، ليون في منتصف الطريق من خلال دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، خلال مواجهته مع يوفنتوس، بعد أن فاز في مباراة الذهاب 1-0 على أرضه، ثم تأجلت مباراة الذهاب في تورينو.