باريس سان جيرمان يقطع طريق تشيلسي نحو أليكس تيليس

اتخذت إدارة نادي باريس سان جيرمان أول تحرك من أجل التعاقد مع ظهير نادي بورتو “أليكس تيليس” خلال الميركاتو الصيفي، ليكون أول تدعيم في صفقات الصيف.

وبحسب ما ورد، من المقرر أن يقدم باريس سان جيرمان عرضًا افتتاحيًا بقيمة 22 مليون يورو لنجم بورتو الظهير “أليكس تيليس”، وفق صحيفة “أبولا” البرتغالية.

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان قدم العرض للاعب الذي سينتهي عقده في صيف 2021، مع احتمال موافقة بورتو من أجل جني الأموال هذا الصيف.

يقال أن البرازيلي برز كهدف أساسي لنادي تشيلسي، الذي كان يريد في الأصل التوقيع مع “بن تشيلويل” من ليستر سيتي، لكن تقييم اللاعب الإنجليزي من قبل إدارة الثعالب كان أكثر بكثير مما هو متوقع.

ويعتبر أليكس تيليس هو ظهير أيسر برازيلي “عصري” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويمتاز بكونه أخصائي كرات ثابتة في ملعب “الدراجاو”، واستطاع أن يكون أحد أفضل صناع الأهداف رفقة التنانين بسبب عرضياته المميزة وكراته الهوائية الدقيقة.