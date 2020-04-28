توتنهام يُقرر بيع ندومبيلي .. وبرشلونة يسبق يوفنتوس بخطوة

يستمع نادي توتنهام حاليًا للعروض المقدمة إلى لاعب خط الوسط “تانجوي ندومبيلي” خلال الميركاتو الصيفي، مع اهتمام كل من برشلونة ويوفنتوس، حسب تقرير “تيلي فوت”.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من إصابات خلال موسمه الأول في شمال لندن، بعدما انضم إلى السبيرس في صفقة بقيمة 60 مليون يورو من أولمبيك ليون الصيف الماضي.

وبجانب الإصابات، يُقال أن المدرب الجديد لليلي وايتس “جوزيه مورينيو” لا يعجبه سلوك النجم الفرنسي، ولا يعتبر من نجومه المفضلين في صفوف وصيف دوري أبطال أوروبا.

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ولعب نجم ليون السابق “تانجوي ندومبيلي” 27 مباراة مع توتنهام هوتسبير هذا الموسم، لكنه وجد أن فرص الحصول على مركز أساسي محدودة، وسبق ودخل في جدال مع الرجل الاستثنائي “جوزيه مورينيو” حين قال الأخير باستبداله في إحدى مباريات البريميرليج.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن برشلونة يسبق الجميع نحو ندومبيلي، وفي حالة الموافقة على بيع “آرثور ميلو” سيكون الفرنسي هو البديل المنتظر في ملعب “الكامب نو”، في صفقة ستبلغ قيمتها 50 مليون يورو وفق تقديرات موقع “ترانسفير ماركت”.

وارتبط اللاعب البرازيلي بالرحيل صوب الدوري الإيطالي، وسط اهتمام من نادي الإنتر ورغبة من المدرب “أنطونيو كونتي” بالحصول على نجم جريميو السابق.