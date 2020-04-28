استئناف الدوري الفرنسي غير ممكن قبل سبتمبر

رئيس الحكومة الفرنسية يؤكد أن المنافسات الرياضية المحترفة وخصوصاً كرة القدم لن تستأنف هذا الموسم بسبب وباء كورونا.



أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الثلاثاء أن الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم لموسم 2019-2020، لا يمكن أن تستأنف نشاطها قبل أيلول/سبتمبر بسبب القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وجاء كلام فيليب أمام جلسة البرلمان الفرنسي تطرق فيه الى خطط حكومته لرفع القيود تدريجيا في فرنسا وقال بانه لا يمكن تنظيم اي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص حتى أيلول/سبتمبر على الأقل.



وقال فيليب "لا يمكن لموسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية ومن بينها كرة القدم معاودة نشاطها".



وتابع "أريد التوضيح هنا أنه لا يمكن إقامة تجمعات رياضية أو أي حدث يتخطى الحضور فيه 5 آلاف شخص، قبل أيلول/سبتمبر".



وكانت رابطة الدوري الفرنسي تخطط لعودة اللاعبين إلى التدريبات في 11 ايار/مايو ثم استئناف الدوري في حزيران/يونيو، لكن قرار الحكومة الفرنسية سيجعلها تعيد النظر.



وتعيش فرنسا إغلاقا تاما حتى الحادي عشر من أيار/مايو علما بأن وباء "كوفيد-19" حصد حوالي 23 ألف شخص فيها.



ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن منافسه المباشر مرسيليا بعد مرور 28 مرحلة.



كما من المقرر أن يلتقي باريس سان جرمان مع سانت إتيان في نهائي الكأس، في حين سيواجه الفريق الباريسي نفسه، ليون في نهائي كأس الرابطة.



المصدر: وكالات