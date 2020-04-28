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رياضة | قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى ليفربول

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار مثير من مبابي بشأن الانتقال إلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان وجهته القادمة عقب الرحيل عن صفوف ناديه.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن نادي ليفربول مهتم بشكل كبير جدا بضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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ولكن كشفت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسية أن مبابي رفض فكرة الانضمام إلى ليفربول نهائيا في الصيف.

وأكدت الصحيفة أن مبابي يريد فقط الانضمام إلى صفوف نادي في الصيف القادم وسيحاول الضغط على ناديه ليوافقوا على رحيله.

وقد شارك كيليان مبابي في ٣٣ مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٣٠ هدف وصنع ٥ أهداف آخرين.

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