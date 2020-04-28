رياضة | الإسماعيلي يستمر في مفاوضاته لضم حسين السيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستمر في مفاوضاته لضم حسين السيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي الإسماعيلي معاودة التفاوض مع حسين السيد، الظهير الأيسر، لنادي الأهلي، المعار لصفوف الصفاقسي التونسي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشفت مصادر أن حسين السيد يفكر بجدية في معاودة اللعب في الخليج خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن لديه تجربة ناجحة مع نادي الاتفاق السعودي، وأنه لا يحبذ فكرة الاستمرار مع الصفاقسي، أو العودة للدوري المصري من بوابة برازيل مصر.

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وكان حسين السيد قد رفض فكرة الانتقال إلى الدراويش خلال الميركاتو الأخير، وفضل الرحيل إلى الدوري التونسي، بعد خروجه من حسابات السويسري فايلر.

يأتي ذلك بعد رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فكرة عودة حسين السيد، بسبب وجود تكدس في مركز الظهير الأيسر بالفريق بوجود على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.