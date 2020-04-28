رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول التجديد للشناوي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول التجديد للشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مفاوضات نادي الأهلي مع حارس مرمى الفريق الأساسي، محمد الشناوي، من الوصول لمرحلة متقدمة وناجحة بشأن تمديد عقده مع الفريق.

وكشفت بعض التقارير موافقة الشناوي على رغبة الأهلي بتمديد عقده، مقابل زيادة القيمة المالية المذكورة في العقد، من أجل قطع الطريق على الأندية الخارجية الراغبة في الحصول على خدماته من النجاح في مفاوضاتهم لضمه.

واتفق الأهلي مع محمد الشناوي على وضعه ضمن عناصر الفئة الأولى بالفريق، في ظل تألقه مع القلعة الحمراء ومنتخب مصر، في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن انضم محمد الشناوي للقلعة الحمراء من سنة 2002 إلى سنة 2009، وتدرج في المراحل السنية، ولعب مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي، ومن 2009 إلى 2012 لعب في نادي طلائع الجيش، ثم انضم إلى بتروجيت، وعاد مرة أخرى إلى عرين النادي الأهلي بداية من موسم 2016-2017.