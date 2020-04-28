رياضة | برشلونة يوافق على رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 10:20 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يوافق على رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة وافق من حيث المبدأ على التخلي عن نجم وسطه الدولي البرازيلي آرثر ميلو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة النادي الكاتالوني تعجبها فكرة بيع النجم البرازيلي إلى يوفنتوس والذي سيقوم بدفع مبلغ كبير من أجل الحصول عليه وبالتالي سيكون هناك قدرة لدى النادي الكتالوني على تمويل صفقاته.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن السبب الآخر هو أن برشلونة قد يتمكن من ضم البوسني ميراليم بيانيتش من صفوف يوفنتوس ضمن هذه الصفقة على الرغم من فارق السن إلا أن البرسا يرى أن بيانيتش من اللاعبين الذين سيكون مفيداً لعدة سنوات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من الأشياء التي تجعل برشلونة يوافق على بيع آرثر ميلو على الرغم من قدراته الفنية المميزة هو عقليته الغير المنضبطة بالإضافة إلى كثرة إصاباته.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك تقارير أخرى واردة من إسبانيا تستبعد حدوث تلك الصفقة وترى أن رحيل آرثر ميلو عن برشلونة هو أمر غير منطقي أبداً في الفترة المقبلة.